Derbiye gidecekseniz bunları yapmayın
* Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı Kadıköy'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.
* Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek.
* Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak.
* Taraftarlara hazırlanan otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Kanun uyarınca işlem yapacak.
* Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:50
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
Derbiye gidecekseniz bunları yapmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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