Derbiye gidecekseniz bunları yapmayın – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Derbiye gidecekseniz bunları yapmayın

    Derbiye gidecekseniz bunları yapmayın
    Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş ile kupa derbisiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar açıklandı. İşte Dolmabahçe'ye gideceklerin aklında bulundurması gereken o kararlar:

    * Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı Kadıköy'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.
    * Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek.
    * Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak.
    * Taraftarlara hazırlanan otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Kanun uyarınca işlem yapacak.
    * Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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