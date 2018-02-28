Avantaj arayacaklar – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Avantaj arayacaklar

    Avantaj arayacaklar
    Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Macar ekibi Sopron Basket'e konuk olacak. Sarı- lacivertliler, bugün 20.00'de başlayacak maçı kazanırsa, eşleşmede saha ve seyirci avantajını ele geçirecek. Seride 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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