Halkbank'ın konuğu Friedrichshafen – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'ın konuğu Friedrichshafen

    Halkbank'ın konuğu Friedrichshafen

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Alman ekibi 'ı konuk edecek.

    TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. lider, ise ikinci olarak gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

    Alman ekibi, grupta 14 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Grupta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Halkbank ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. VfB Friedrichshafen, 'da oynanan maçta Halkbank'ı 3-1 yenmişti.

    ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac, gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatarak, "Bunu başaran tek Türk takımıyız. Fakat bu bize yetmez. Son karşılaşmada Alman rakibimizi yenip rövanşı almak, dolayısıyla üç puanla grup aşamasını bitirmek istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bunu başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:52
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