Halkbank'ın konuğu Friedrichshafen
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Alman ekibi VfB Friedrichshafen'ı konuk edecek.
TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. VfB Friedrichshafen lider, Halkbank ise ikinci olarak gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.
Alman ekibi, grupta 14 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Grupta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Halkbank ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. VfB Friedrichshafen, Almanya'da oynanan maçta Halkbank'ı 3-1 yenmişti.
Ankara ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac, gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatarak, "Bunu başaran tek Türk takımıyız. Fakat bu bize yetmez. Son karşılaşmada Alman rakibimizi yenip rövanşı almak, dolayısıyla üç puanla grup aşamasını bitirmek istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bunu başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:52
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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