Eczacıbaşı VitrA yarı final için sahaya çıkıyor
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Avrupa Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Rusya'nın Yenisei ekibi ile karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:46
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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