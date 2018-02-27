Eczacıbaşı VitrA yarı final için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    yarı final için sahaya çıkıyor

    <a href="/index/eczacibasi-vitra?id=1eca84d6-c1af-4bf2-b433-15ef6097d598" class="" rel="tag">Eczacıbaşı VitrA</a> yarı final için sahaya çıkıyor

    Voleybol Takımı, Avrupa Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın 'nın Yenisei ekibi ile karşılaşacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan , yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:46
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