Avrupa’da Türk derbisi

Voleybolda bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray ile Vakıfbank, kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer ekibimiz Fenerbahçe ise saat 17.00'de Çekya temsilcisi Agel'i ağırlayacak.

Bursa geri sayımda

Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanan Bursa Belediyesi, 18.00'de Hermes'i konuk edecek. Erkeklerde M.Piyango 3-0'ın rövanşında Bulgar M.Volley ile 19.00'da karşılaşacak. CEV Kupası'nda da Ziraat Bankası 22.30'da Belçika ekisi Lindemans'a konuk olacak.



İki Türk temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk karşılaşmayı Vakıfbank 3-1 kazanmayı başarmıştı.