Avrupa’da Türk derbisi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Avrupa’da derbisi

    Avrupa’da Türk derbisi

    CEV Şampiyonlar Ligi’nde bugün iki temsilcisi kozlarını paylaşacak. ile Vakıfbank, saatler 20.30’u gösterdiğinde ’nda karşılaşacak

    Voleybolda bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden ile Vakıfbank, kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer ekibimiz ise saat 17.00'de Çekya temsilcisi Agel'i ağırlayacak.

    Bursa geri sayımda
    'nda çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanan Belediyesi, 18.00'de Hermes'i konuk edecek. Erkeklerde M.Piyango 3-0'ın rövanşında Bulgar M.Volley ile 19.00'da karşılaşacak. CEV Kupası'nda da Ziraat 22.30'da ekisi Lindemans'a konuk olacak.

    İki temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk karşılaşmayı Vakıfbank 3-1 kazanmayı başarmıştı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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