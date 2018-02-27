Avrupa’da Türk derbisi
CEV Şampiyonlar Ligi’nde bugün iki Türk temsilcisi kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile Vakıfbank, saatler 20.30’u gösterdiğinde Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaşacak
Voleybolda bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray ile Vakıfbank, kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer ekibimiz Fenerbahçe ise saat 17.00'de Çekya temsilcisi Agel'i ağırlayacak.
Bursa geri sayımda
Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanan Bursa Belediyesi, 18.00'de Hermes'i konuk edecek. Erkeklerde M.Piyango 3-0'ın rövanşında Bulgar M.Volley ile 19.00'da karşılaşacak. CEV Kupası'nda da Ziraat Bankası 22.30'da Belçika ekisi Lindemans'a konuk olacak.
İki Türk temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk karşılaşmayı Vakıfbank 3-1 kazanmayı başarmıştı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:25
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
Avrupa’da Türk derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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