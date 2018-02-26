Seramiksan Balıkesir, Afyon'da terleyecek – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Seramiksan Balıkesir, Afyon'da terleyecek

    Seramiksan Balıkesir, Afyon'da terleyecek

    Sultanlar Ligi'nde normal sezonu son 4 takım arasında tamamlayarak baraj etabına kalan Seramiksan, kümede kalma mücadelesini Balıkesir'de verecek.

    Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 3-5 ve 13-15 Mart tarihlerinde çift devreli oynanacak baraj maçlarında 25 puanlı Turgutlu temsilcisi, kendisi gibi 25 puanı bulunan Kameroğlu Beylikdüzü, 14 puanlı ve 4 puanlı İlbank'la ikişer kez karşı karşıya gelecek.

    Efeler Ligi'nde baraj etabında lige tutunma savaşı vermeye hazırlanan Jeopark Kula Belediyespor ise aynı tarihlerde 'da ter dökecek. 26 puanlı temsilcisi, 24 puanlı , 6 puanlı Beşiktaş ve puanı bulunmayan TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'le kozlarını paylaşacak. Baraj maçları sonunda toplanacak puanlara göre son 2 sırayı alacak 2 takım küme düşerek lige veda edecek.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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