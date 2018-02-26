Seramiksan Balıkesir, Afyon'da terleyecek
Sultanlar Ligi'nde normal sezonu son 4 takım arasında tamamlayarak baraj etabına kalan Seramiksan, kümede kalma mücadelesini Balıkesir'de verecek.
Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 3-5 ve 13-15 Mart tarihlerinde çift devreli oynanacak baraj maçlarında 25 puanlı Turgutlu temsilcisi, kendisi gibi 25 puanı bulunan Kameroğlu Beylikdüzü, 14 puanlı Çanakkale Belediyespor ve 4 puanlı İlbank'la ikişer kez karşı karşıya gelecek.
Efeler Ligi'nde baraj etabında lige tutunma savaşı vermeye hazırlanan Jeopark Kula Belediyespor ise aynı tarihlerde Afyonkarahisar'da ter dökecek. 26 puanlı Manisa temsilcisi, 24 puanlı İnegöl Belediyespor, 6 puanlı Beşiktaş ve puanı bulunmayan TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'le kozlarını paylaşacak. Baraj maçları sonunda toplanacak puanlara göre son 2 sırayı alacak 2 takım küme düşerek lige veda edecek.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 20
Yorum
Gurbetci Terbiyesiz,yillardir bu ülkede top oynuyorsun,o maci coluk cocuk izliyor ; yaziklar olsunnn
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Güneş istedi, Q7 parladı!
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR GEREKİRSE 7 KİŞİDE KALIRSIN GADDARCA FAUL YAPARSAN KARŞINDAKİ İNSAN.YA AYAGI KIRILSA AŞİL TENDONU KOPSA NE OLACAK Q7 EFENDİ BEŞİKTAŞ
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 3
Yorum
özcan Zaten maçta yorulmadılar kendi yarı sahamızı geçemedik neden ara versinler ki
Seramiksan Balıkesir, Afyon'da terleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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