Filede Türk derbisi!

Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank'ın mücadele ettiği 2018 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanacak. D Grubu'nda lider VakıfBank ile ikinci sıradaki Galatasaray, "Türk derbisinde" karşılaşacak. B Grubu'nda ise üçüncü sıradaki Fenerbahçe, Çekya ekibi Agel'i ağırlayacak.

Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı 2018 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde de grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika takımı Knack, B Grubu'nda Halkbank, Alman VfB Friedrichshafen, E Grubu'nda ise Arkas Spor, Polonya'dan Zaksa ile mücadele edecek.

CEV KUPASI

CEV Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

Kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında 3-1 mağlup ettiği Yenisei'yi konuk edecek.

Erkeklerde ise Ziraat Bankası, sahasında 3-1 yendiği Belçika ekibi Lindemans karşısında tur arayacak.

CHALLENGE KUPASI

Türkiye'den 2 takımın yer aldığı Challenge Kupası'nda ekipler yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-0 yendiği Belçika ekibi Hermes'i ağırlayacak.

Erkeklerde ise Maliye Piyango, başkentte elde ettiği 3-0'lık avantajla Bulgaristan ekibi Montana Volley'in karşısına çıkacak.

Maç programı şöyle:

27 Şubat Salı:

17.00 Fenerbahçe-Agel (Burhan Felek Spor Salonu)

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hermes (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19.00 Montana Volley-Maliye Piyango (Montana)

20.30 Galatasaray-VakıfBank (Burhan Felek Spor Salonu)

22.30 Lindemans-Ziraat Bankası (Aalst)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Halkbank-VfB Friedrichshafen (TVF Başkent)

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Yenisei (Burhan Felek Spor Salonu)

20.00 Zaksa-Arkas Spor (Kedzierzyn-Kozle)

22.30 Knack-Fenerbahçe (Roeselare)