Filede Türk derbisi!
Voleybolda, Avrupa kupalarında bu hafta 10 Türk takımı sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank'ın mücadele ettiği 2018 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanacak. D Grubu'nda lider VakıfBank ile ikinci sıradaki Galatasaray, "Türk derbisinde" karşılaşacak. B Grubu'nda ise üçüncü sıradaki Fenerbahçe, Çekya ekibi Agel'i ağırlayacak.
Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı 2018 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde de grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika takımı Knack, B Grubu'nda Halkbank, Alman VfB Friedrichshafen, E Grubu'nda ise Arkas Spor, Polonya'dan Zaksa ile mücadele edecek.
CEV KUPASI
CEV Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları oynanacak.
Kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında 3-1 mağlup ettiği Yenisei'yi konuk edecek.
Erkeklerde ise Ziraat Bankası, sahasında 3-1 yendiği Belçika ekibi Lindemans karşısında tur arayacak.
CHALLENGE KUPASI
Türkiye'den 2 takımın yer aldığı Challenge Kupası'nda ekipler yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-0 yendiği Belçika ekibi Hermes'i ağırlayacak.
Erkeklerde ise Maliye Piyango, başkentte elde ettiği 3-0'lık avantajla Bulgaristan ekibi Montana Volley'in karşısına çıkacak.
Maç programı şöyle:
27 Şubat Salı:
17.00 Fenerbahçe-Agel (Burhan Felek Spor Salonu)
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hermes (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
19.00 Montana Volley-Maliye Piyango (Montana)
20.30 Galatasaray-VakıfBank (Burhan Felek Spor Salonu)
22.30 Lindemans-Ziraat Bankası (Aalst)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Halkbank-VfB Friedrichshafen (TVF Başkent)
19.30 Eczacıbaşı VitrA-Yenisei (Burhan Felek Spor Salonu)
20.00 Zaksa-Arkas Spor (Kedzierzyn-Kozle)
22.30 Knack-Fenerbahçe (Roeselare)
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:48
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 3
Yorum
isim Keşke sen olsaydın Tuncay...
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Maalesef saha da Tuncay kadar cesur yürekliler yoktu , yenilgiyi kabulleniş vardı, oyuncusundan antrenörüne kadar.
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Aykut Kocaman itiraf etti: Attığımız gol...
Toplam 23
Yorum
Hamdi Güneş BJK çok iyi oynadı.Sağdan soldan uzun toplarla bunalttılar.Dikine oynamayı Aykut Hoca görmüştür.Yan ve geri pas yapma fırsatı bile vermedilr
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