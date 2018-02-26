Filede Türk derbisi! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Filede Türk derbisi!

    Filede Türk derbisi!

    Voleybolda, Avrupa kupalarında bu hafta 10 Türk takımı sahaya çıkacak.

    , ve VakıfBank'ın mücadele ettiği 2018 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanacak. D Grubu'nda lider VakıfBank ile ikinci sıradaki , "Türk derbisinde" karşılaşacak. B Grubu'nda ise üçüncü sıradaki , Çekya ekibi Agel'i ağırlayacak.

    , ve Fenerbahçe'nin yer aldığı 2018 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde de grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Fenerbahçe, takımı Knack, B Grubu'nda , Alman VfB Friedrichshafen, E Grubu'nda ise , Polonya'dan Zaksa ile mücadele edecek.

    CEV KUPASI
    'nda çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

    Kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında 3-1 mağlup ettiği Yenisei'yi konuk edecek.

    Erkeklerde ise Ziraat Bankası, sahasında 3-1 yendiği ekibi Lindemans karşısında tur arayacak.

    CHALLENGE KUPASI
    Türkiye'den 2 takımın yer aldığı 'nda ekipler yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Kadınlarda , deplasmanda 3-0 yendiği Belçika ekibi Hermes'i ağırlayacak.

    Erkeklerde ise Maliye Piyango, başkentte elde ettiği 3-0'lık avantajla Bulgaristan ekibi Montana Volley'in karşısına çıkacak.

    Maç programı şöyle:

    27 Şubat Salı:

    17.00 Fenerbahçe-Agel ()

    18.00 Büyükşehir Belediyespor-Hermes (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

    19.00 Montana Volley-Maliye Piyango (Montana)

    20.30 Galatasaray-VakıfBank ()

    22.30 Lindemans-Ziraat Bankası (Aalst)

    28 Şubat Çarşamba:

    17.30 Halkbank-VfB Friedrichshafen (TVF Başkent)

    19.30 Eczacıbaşı VitrA-Yenisei (Burhan Felek Spor Salonu)

    20.00 Zaksa-Arkas Spor (Kedzierzyn-Kozle)

    22.30 Knack-Fenerbahçe (Roeselare)

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:48
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