Eczacı zirvede bitirdi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Eczacı zirvede bitirdi

    Eczacı zirvede bitirdi
    VOLEYBOY Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı, 'ı deplasmanda 3-2 devirerek normal sezonu lider tamamladı. 117 dakika süren mücadelenin setleri; 25-23, 12-25, 18-25, 25-13, 5-15 sona erdi. Diğer sonuçlar: - Nilüfer: , Beylikdüzü-İlbank: 3-0. Play-Off eşleşmeleri: Eczacıbaşı- Nilüfer, Vakıfbank-Beşiktaş, G.Saray- Halkbank, Fenerbahçe-Bursa BB.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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