Efeler Ligi’nde 6 maç var – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’nde 6 maç var

    Efeler Ligi’nde 6 maç var
    Vestel 'nde bugün; 14.00 Halkbank-Ziraat Bankası, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-G.Saray HDI Sigorta, Beşiktaş- Afyon Bld. Yüntaş, Arkas Spor-F.Bahçe, Jeopark Kula Bld.-Maliye Piyango 17.00 İstanbul BB.Belediyespor-İnegöl Bld.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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