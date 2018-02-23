Seramiksan Fenerbahçe sınavında – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    sınavında

    Seramiksan Fenerbahçe sınavında

    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren , normal sezonun son haftasında yarın evinde 3'üncü sıradaki ile karşı karşıya gelecek.

    Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak randevu saat 14.00'te başlayacak. Baraj etabına avantajlı bir şekilde girmeyi hedefleyen , güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibinden set alamayan Turgutlu temsilcisi, bu kez seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:37
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