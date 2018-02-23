Seramiksan Fenerbahçe sınavında

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak randevu saat 14.00'te başlayacak. Baraj etabına avantajlı bir şekilde girmeyi hedefleyen Seramiksan, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibinden set alamayan Turgutlu temsilcisi, bu kez seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak.