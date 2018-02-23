Seramiksan Fenerbahçe sınavında
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Seramiksan, normal sezonun son haftasında yarın evinde 3'üncü sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak randevu saat 14.00'te başlayacak. Baraj etabına avantajlı bir şekilde girmeyi hedefleyen Seramiksan, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibinden set alamayan Turgutlu temsilcisi, bu kez seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:37
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
Yorum
UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
Seramiksan Fenerbahçe sınavında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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