Karşıyaka filede evinde terliyor
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Play-Off umudunu koruyan Karşıyaka, yarın evinde Alaşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta aynı saatte Balıkesir BŞB-Salihli Bld, Bahçelievler Voleybol-İzmir BŞB ve THY-Manisa BŞB müsabakaları start alacak. Rota Koleji ise İzmir derbisinde 14.00'te Arkasspor'u konuk edecek.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:02
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Nando'ya Terim morali
Toplam 3
Yorum
Gslı Haksızlık etme dostum..Büyük taraftar böyle konuşmaz..Ne maçlar çıkardı muslera..
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Aslan'da Avrupa alarmı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Düşene bir tekme vurmak bu faydasız ve luzumsuz TFF nin görevi.Adamlarda hiç utanma ve akıl yok ki!Mustafa Cengizin uğtraşısı ise boşuna.
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Lewandowski 150 milyon euro
Toplam 1
Yorum
okan olumu canım cenk tosun oğuzhan ismi neydi o yedek ortasahanın onlar 150 milyondu
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