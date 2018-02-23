Karşıyaka filede evinde terliyor

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta aynı saatte Balıkesir BŞB-Salihli Bld, Bahçelievler Voleybol-İzmir BŞB ve THY-Manisa BŞB müsabakaları start alacak. Rota Koleji ise İzmir derbisinde 14.00'te Arkasspor'u konuk edecek.