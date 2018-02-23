Karşıyaka filede evinde terliyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Karşıyaka filede evinde terliyor

    Karşıyaka filede evinde terliyor

    KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Play-Off umudunu koruyan Karşıyaka, yarın evinde Alaşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

    Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta aynı saatte Balıkesir -Salihli Bld, Bahçelievler Voleybol- BŞB ve THY-Manisa BŞB müsabakaları start alacak. Rota Koleji ise İzmir derbisinde 14.00'te Arkasspor'u konuk edecek.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:02
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