Arkasspor'un konuğu Fenerbahçe
EFELER Ligi'nde 3'üncü sırada yer alan Arkasspor, normal sezonun son maçında yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibini seyircisi önünde yenerek 2'nci sırayı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Play-Off'a avantajlı başlamak için Fenerbahçe'yi yenmek ve normal sezonu 2'nci sırada bitirmek istiyoruz. Tüm sevenlerimizi bu kritik maçta takımımıza destek için yanımızda görmek oldukça önemli" dedi.
Jeopark Kula Belediyespor ise aynı saatte Maliye Piyango'yu konuk edecek.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:43
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Nando'ya Terim morali
Toplam 3
Yorum
Gslı Haksızlık etme dostum..Büyük taraftar böyle konuşmaz..Ne maçlar çıkardı muslera..
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Aslan'da Avrupa alarmı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Düşene bir tekme vurmak bu faydasız ve luzumsuz TFF nin görevi.Adamlarda hiç utanma ve akıl yok ki!Mustafa Cengizin uğtraşısı ise boşuna.
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Lewandowski 150 milyon euro
Toplam 1
Yorum
okan olumu canım cenk tosun oğuzhan ismi neydi o yedek ortasahanın onlar 150 milyondu
Arkasspor'un konuğu Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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