Arkasspor'un konuğu Fenerbahçe

Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibini seyircisi önünde yenerek 2'nci sırayı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Play-Off'a avantajlı başlamak için Fenerbahçe'yi yenmek ve normal sezonu 2'nci sırada bitirmek istiyoruz. Tüm sevenlerimizi bu kritik maçta takımımıza destek için yanımızda görmek oldukça önemli" dedi.

Jeopark Kula Belediyespor ise aynı saatte Maliye Piyango'yu konuk edecek.