Arkasspor'un konuğu Fenerbahçe – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'un konuğu

    Arkasspor'un konuğu Fenerbahçe

    EFELER Ligi'nde 3'üncü sırada yer alan , normal sezonun son maçında yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan ile kozlarını paylaşacak.

    Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 14.00'te başlayacak. ekibi sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibini seyircisi önünde yenerek 2'nci sırayı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Play-Off'a avantajlı başlamak için 'yi yenmek ve normal sezonu 2'nci sırada bitirmek istiyoruz. Tüm sevenlerimizi bu kritik maçta takımımıza destek için yanımızda görmek oldukça önemli" dedi.
    Jeopark Kula Belediyespor ise aynı saatte Maliye Piyango'yu konuk edecek.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:43
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