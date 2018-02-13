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    13 Şubat 2018, Salı
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    VitrA, deplasmanında

    VitrA, <a href="/index/seramiksan?id=e628205f-918f-43cc-b631-36b86af1effd" class="" rel="tag">Seramiksan</a> deplasmanında

    Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında ’a konuk olacak olan , İstanbul’daki son antrenmanını yaptı.

    Aldığı 18 galibiyet ile Lig'de 54.710 puanla birinci sırada bulunan turuncu-beyazlılar, Manisa'ya doğru yola çıkmadan önce son hazırlıklarını tamamladı.
    , geçtiğimiz hafta hem CEV Kupası'nda Yamamay e-work takımını elemiş, hem de derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Her iki kulvarda da takılmadan yoluna devam eden Voleybol Takımı, lig etabının bitimine yaklaşırken liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
    - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 14 Şubat Çarşamba günü, saat 16:00'da Turgutlu Y. Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacakB

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:12
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