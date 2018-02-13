VitrA, Seramiksan deplasmanında
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Seramiksan’a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul’daki son antrenmanını yaptı.
Eczacıbaşı VitrA, geçtiğimiz hafta hem CEV Kupası'nda Yamamay e-work takımını elemiş, hem de derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Her iki kulvarda da takılmadan yoluna devam eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, lig etabının bitimine yaklaşırken liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Seramiksan - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 14 Şubat Çarşamba günü, saat 16:00'da Turgutlu Y. Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacakB
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:12
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Terim’i götürecek!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 NE TERİMİ NE GOMİSİ..GALATASARAYIN YARI HİSSESİNİ ŞİMDİLİK AYAKLARI ALIŞSIN DİYE SATACAKLAR.DAHA SONRA TAMAMINI SATACAKLAR.!
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Kapılar kapanıyor!
Toplam 1
Yorum
serdar Ben birşeyi anlayamıyorum Ztk ile bizim ne işimiz olur çıkarın paf takımını oynasın tutturmuşlar bir kupa die liğe asılın bırakın boş işleri
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Eczacıbaşı rahat geçti
Toplam 1
Yorum
Dost Fenerin hocasının görevine son verilmiş. Asıl bu takımı kim kurduysa o kişinin istifa etmeli.
VitrA, Seramiksan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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