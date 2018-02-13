Efeler Ligi'nde 20. hafta başlıyor
Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftası, yarın yapılacak Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.
Ligde 20. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor (Atatürk Spor Salonu)
17 Şubat Cumartesi:
13.00 Beşiktaş-Ziraat Bankası (BJK Akatlar)
14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent Voleybol Salonu)
14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Torul Spor Salonu)
14.00 Jeopark Kula Belediyesi-Arkas Spor (Kula Spor Salonu)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor-Maliye Piyango (Haldun Alagaş Spor Salonu)
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:48
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Volkan’a sevk yok
Toplam 19
Yorum
BY_QARİSMA volkan demirelin bu kadar çıt kırıldım olmasına şaşırdım doğrusu.
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Trabzonspor'da, Başakşehir öncesi alternatifli kadro
Toplam 4
Yorum
BERKAN Başakşehir biz olduk demeye başlamış çok tehlikeli.Ayrıca Arda gibi problemleri oldu.ADAM,milli takımı ve Fatih Terimi yedi ötesi var mı?
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Emmanuel Eboue, İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Yorumcu Sahip çıkılması iyi olmuş çünkü Eboue intiharı bile düşündüm diyor,zor zamanlar yaşamış,Allah yardımcısı olsun...
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