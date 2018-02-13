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    13 Şubat 2018, Salı
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    'nde 20. hafta başlıyor

    <a href="/index/efeler-ligi?id=bb71672b-128f-4c71-8cd4-5dea116df139" class="" rel="tag">Efeler Ligi</a>'nde 20. hafta başlıyor

    Voleybolda 'nin 20. haftası, yarın yapılacak Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

    Ligde 20. haftanın programı şöyle:

    Yarın:

    17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor (Atatürk Spor Salonu)

    17 Şubat Cumartesi:

    13.00 Beşiktaş-Ziraat Bankası (BJK Akatlar)

    14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent Voleybol Salonu)

    14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Torul Spor Salonu)

    14.00 Jeopark Kula Belediyesi-Arkas Spor (Kula Spor Salonu)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor-Maliye Piyango (Haldun Alagaş Spor Salonu)

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:48
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