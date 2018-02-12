CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eczacıbaşı rahat geçti

    Eczacıbaşı rahat geçti
    Vestel Venus Voleybol Sultanlar Ligi'nde günün maçında , 'yi 18-25, 25-21, 25- 15, 25-19'luk setlerle 3-1 geçti. Diğer sonuçlar şöyle: Belediye.- Vakıfbank: 1-3, İlbank-Seramiksan: 0-3, Nilüfer Belediye-Bursa BŞB: 0-3, Beşiktaş-Beylikdüzü: 2-3.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eczacıbaşı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN