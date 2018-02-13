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    13 Şubat 2018, Salı
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    'nun konuğu

    Maliye Piyango'nun konuğu Montana Volley

    , CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü Finaller turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi 'i konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak.

    Maliye Piyango, turu geçmesi halinde ise yarı finalde, Bunge Ravenna (İtalya) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:02
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