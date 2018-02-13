Maliye Piyango'nun konuğu Montana Volley
Maliye Piyango, CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü Finaller turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Montana Volley'i konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak.
Maliye Piyango, turu geçmesi halinde ise yarı finalde, Bunge Ravenna (İtalya) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:02
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
Maliye Piyango'nun konuğu Montana Volley haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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