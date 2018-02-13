Sultanlar Ligi'nde 20.hafta
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (BJK Akatlar)
15.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Seramiksan-Eczacıbaşı VitrA (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray (Beylikdüzü)
18.00 Fenerbahçe-VakıfBank (Metro Enerji)
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:05
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
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