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    13 Şubat 2018, Salı
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    'nde 20.hafta

    Sultanlar Ligi'nde 20.hafta

    Voleybolda Vestel Venus 'nin 20. hafta maçları yarın yapılacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

    14.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (BJK Akatlar)

    15.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

    16.00 Seramiksan-Eczacıbaşı VitrA (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

    17.30 Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)

    18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray (Beylikdüzü)

    18.00 Fenerbahçe-VakıfBank (Metro Enerji)

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:05
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