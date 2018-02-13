Sultanlar Ligi'nde 20.hafta

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (BJK Akatlar)

15.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Seramiksan-Eczacıbaşı VitrA (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray (Beylikdüzü)

18.00 Fenerbahçe-VakıfBank (Metro Enerji)