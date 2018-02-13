Arkas Spor'un konuğu Noliko
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika temsilcisi Noliko'yu konuk edecek.
Grupta oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Arkas Spor, 1 puanla son sırada yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta 3-2 yenildiği Noliko ile yarın İzmir'de karşılaşacak. Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, İsveç'ten Stefan Bernstörm ile Estonya'dan Toomas Murulo yönetecek.
Grubun diğer maçında ise İtalya'nın Trentino Diatec takımı, yarın Polonya temsilcisi Zaksa'yı ağırlayacak. Avrupa kupalarında 96. maçına çıkacak Arkas Spor'un 53 galibiyet ve 42 yenilgisi bulunuyor.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:06
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
Arkas Spor'un konuğu Noliko haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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