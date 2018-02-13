Arkas Spor'un konuğu Noliko

Grupta oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Arkas Spor, 1 puanla son sırada yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta 3-2 yenildiği Noliko ile yarın İzmir'de karşılaşacak. Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, İsveç'ten Stefan Bernstörm ile Estonya'dan Toomas Murulo yönetecek.

Grubun diğer maçında ise İtalya'nın Trentino Diatec takımı, yarın Polonya temsilcisi Zaksa'yı ağırlayacak. Avrupa kupalarında 96. maçına çıkacak Arkas Spor'un 53 galibiyet ve 42 yenilgisi bulunuyor.