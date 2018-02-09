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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Salihli filede moral arıyor

    Salihli filede moral arıyor
    Ligin 20'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu maçta 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayıp rakibi Sarıyer Belediyespor'a 3-1 yenilen Bayan Voleybol Takımı, yarın konuk edeceği Yeşil Bayramiç'i mağlup ederek moral bulmak istiyor.

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden ve ikinci devrede istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 21'inci haftasında yarın Çanakkale ekibi Yeşil Bayramiç'i konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşma da yeşil-beyazlı ekip rakibini yenerek, 2 haftanın ardından yeniden galibiyetle tanışmak istiyor. Tüm voleybol severleri maça davet eden Baş Antrenör Kürşad Çetin, Yeşil Bayramiç'i yenerek ligdeki 10'uncu galibiyetini almak istediklerini ifade etti. Karşılaşma öncesi ev sahibi Salihli Belediyespor grupta 28 puanla 9. sırada yer alırken, konuk ekip Yeşil Bayramiç ise 12 puanla 12. sırada bulunuyor.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:06
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