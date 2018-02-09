Salihli filede moral arıyor
Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden ve ikinci devrede istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 21'inci haftasında yarın Çanakkale ekibi Yeşil Bayramiç'i konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşma da yeşil-beyazlı ekip rakibini yenerek, 2 haftanın ardından yeniden galibiyetle tanışmak istiyor. Tüm voleybol severleri maça davet eden Baş Antrenör Kürşad Çetin, Yeşil Bayramiç'i yenerek ligdeki 10'uncu galibiyetini almak istediklerini ifade etti. Karşılaşma öncesi ev sahibi Salihli Belediyespor grupta 28 puanla 9. sırada yer alırken, konuk ekip Yeşil Bayramiç ise 12 puanla 12. sırada bulunuyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:06
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Asamoah geri sayımda
Toplam 3
Yorum
kaya yuto kendini gösterdi ama asamoah her yerde oynuyor gel kara oğlan.
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Güneş’in yeni yardımcısı Pepe
Toplam 3
Yorum
Carsi09 pepe gelecegin besiktas teknik direktörü. Adamda hersey var.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 7
Yorum
Scout Ekib Üyesi Ne demek ne yapıyoruz bu çocuk gökten mi indi canım ? Biz izledik önce sonra takıma önerdik 5 dakikalık video ile kim transfer yapar ?
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