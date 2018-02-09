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    09 Şubat 2018, Cuma
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    <a href="/index/karsiyaka_haber_etiketleri?id=8da4b955-de0d-438f-847b-e2e74feca120" class="" rel="tag">Karşıyaka</a>'nın filede konuğu <a href="/index/thy?id=dab6ca55-8fd6-41a3-ac0a-3e1dede3669d" class="" rel="tag">THY</a>

    KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda lider Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek Play-Off potasından çıkan , yarın evinde 3. sıradaki ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Grupta saat 13.00'te Alaşehir Bld-Bahçelievler, 14.00'te İzmir BŞB-Sarıyer Bld, Salihli Bld-Yeşil Bayramiç karşılaşmaları oynanacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:52
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