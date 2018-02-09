KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda lider Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek Play-Off potasından çıkan Karşıyaka, yarın evinde 3. sıradaki THY ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Grupta saat 13.00'te Alaşehir Bld-Bahçelievler, 14.00'te İzmir BŞB-Sarıyer Bld, Salihli Bld-Yeşil Bayramiç karşılaşmaları oynanacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:52
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Asamoah geri sayımda
Toplam 3
Yorum
kaya yuto kendini gösterdi ama asamoah her yerde oynuyor gel kara oğlan.
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Güneş’in yeni yardımcısı Pepe
Toplam 3
Yorum
Carsi09 pepe gelecegin besiktas teknik direktörü. Adamda hersey var.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 7
Yorum
Scout Ekib Üyesi Ne demek ne yapıyoruz bu çocuk gökten mi indi canım ? Biz izledik önce sonra takıma önerdik 5 dakikalık video ile kim transfer yapar ?
Karşıyaka'nın filede konuğu THY haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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