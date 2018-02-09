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    09 Şubat 2018, Cuma
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    lider önünde

    Arkasspor lider önünde

    EFELER Ligi'nde hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilerek yara alan 3. sıradaki , yarın evinde lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te başlayacak maçı TRT Avaz naklen yayınlayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Arkasspor, bu kez seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak.

    Mavi-beyazlılar sahadan zaferle ayrılmaları halinde Başkent ekibinin 14 haftalık galibiyet serisini sonlandıracak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligin zirvesinde yer alan Halkbank'ı yenerek hem moral bulmak hem de Play-Off maçları öncesi neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" dedi. Jeopark Kula Belediyespor ise aynı saatte TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul'u konuk edecek.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:47
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