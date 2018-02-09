Arkasspor lider önünde
EFELER Ligi'nde hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilerek yara alan 3. sıradaki Arkasspor, yarın evinde lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te başlayacak maçı TRT Avaz naklen yayınlayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Arkasspor, bu kez seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak.
Mavi-beyazlılar sahadan zaferle ayrılmaları halinde Başkent ekibinin 14 haftalık galibiyet serisini sonlandıracak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligin zirvesinde yer alan Halkbank'ı yenerek hem moral bulmak hem de Play-Off maçları öncesi neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" dedi. Jeopark Kula Belediyespor ise aynı saatte TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul'u konuk edecek.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Asamoah geri sayımda
Toplam 3
Yorum
kaya yuto kendini gösterdi ama asamoah her yerde oynuyor gel kara oğlan.
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Güneş’in yeni yardımcısı Pepe
Toplam 3
Yorum
Carsi09 pepe gelecegin besiktas teknik direktörü. Adamda hersey var.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 7
Yorum
Scout Ekib Üyesi Ne demek ne yapıyoruz bu çocuk gökten mi indi canım ? Biz izledik önce sonra takıma önerdik 5 dakikalık video ile kim transfer yapar ?
Arkasspor lider önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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