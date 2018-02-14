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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    20. hafta maçları bugün

    20. hafta maçları bugün
    Efeler Ligi: 17.00 Afyon Bld. Yüntaş-İnegöl Bld. Sultanlar Ligi: 14.00: Beşiktaş-Çanakkale Bld., 15.00: Halkbank-Nilüfer Bld., 16.00: Seramiksan-E.Başı VitrA, 17.30 Bursa BB.-İlbank, 18.00 K. Beylikdüzü Vİ- G.Saray, 18.00 F.Bahçe-VakıfBank.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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