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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Voleybolda Avrupa sınavı

    Voleybolda Avrupa sınavı
    Arkas, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Noliko'yu konuk edecek. 'de Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'ndeki maç 19.00'da. Maliye Piyango ise CEVChallenge Kupası'nda Montana Volley ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 18.30'da oynayacak.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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