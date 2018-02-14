Fenerbahçe, İtalya deplasmanında
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma ile karşı karşıya gelecek.
Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Organizasyonda yaptığı 4 maçı da kaybeden sarı-lacivertli ekip, grubun son sırasında yer alıyor. İtalyan ekibi ise 4 maçta 4 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe sahasındaki maçta İtalyan ekibine, 3-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertli ekibin gruptan çıkma şansı kalmadı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:52
-
Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 2
Yorum
Taner39 Gullianolu F:Bahçe mükemmel.İnşallah bir daha sakatlık yaşamaz.Gullianolu F.Bahçe kolay kolay maç kaybetmez.Derbilere 1-0 önde başlar.
-
Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 4
Yorum
bjkli üzgünüm :)
-
Koşarak kazandı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST GÖRÜYORSUNUZ NE KADAR ÇOK KOŞMUŞ PRES YAPMIŞ FENER. GÜYA BAŞAKŞEHİR OYNAMAMIŞ ESAS FENER OYNATMAMIŞ. ABDULLAH AVCI İYİKİ GS Lİ YOKSA YANDIK
Fenerbahçe, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.