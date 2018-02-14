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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, İtalya deplasmanında

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma ile karşı karşıya gelecek.

    Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Organizasyonda yaptığı 4 maçı da kaybeden sarı-lacivertli ekip, grubun son sırasında yer alıyor. İtalyan ekibi ise 4 maçta 4 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.

    sahasındaki maçta İtalyan ekibine, 3-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertli ekibin gruptan çıkma şansı kalmadı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:52
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