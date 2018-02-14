Fenerbahçe, İtalya deplasmanında

Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Organizasyonda yaptığı 4 maçı da kaybeden sarı-lacivertli ekip, grubun son sırasında yer alıyor. İtalyan ekibi ise 4 maçta 4 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe sahasındaki maçta İtalyan ekibine, 3-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertli ekibin gruptan çıkma şansı kalmadı.