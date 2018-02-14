Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı antrenörü Jan de Brandt ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda Haziran 2017'de göreve getirilen Brandt'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Jan de Brandt'a bugüne kadar vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Takımımızın teknik sorumluluğunu sonraki süreçte yardımcı antrenörümüz Salih Erdoğan Tavacı üstlenmiştir. Kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli takım, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geride kalan 19 karşılaşmada 15 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet alırken, 3 kez de salondan mağlup ayrıldı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:26
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Fellaini Beşiktaş ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
kurgu alan kazanır bankalar sponsor olur yada reklamlara çıkar hem de gerçek bir bonus
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 4
Yorum
KADIKÖY BOGASI ONUN ÖLÜSÜ CİMBOMA YETER
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Bayern'i eleyelim Real'le eşleşelim
Toplam 12
Yorum
SEDOO SADO İLLA 40 ATMASIMI GEREKIYOR SACMALAMA BU ADAM BIZ DE OLSAYDI EN AZ 25 OLURDU GOL SAYISI GS'de aNLAYANA!
Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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