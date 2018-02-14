Beşiktaş zorlanmadan galip
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk sette konuk ekip, teknik molayı 12-11 önde geçti. Köşelerden ataklarla etkili olan Beşiktaş, birinci seti 25-17 kazandı. İkinci sete daha iyi başlayan siyah-beyazlılar, teknik molayı 12-9 önde tamamladı. Beşiktaş, üstünlüğünü sürdürdüğü seti 25-19'la bitirdi.
Çok çekişmeli geçen üçüncü sette skor 24-24'te eşitlendi. Son bölümü daha iyi oynayan Çanakkale temsilcisi seti 28-26 kazanarak maçı dördüncü sete taşıdı. Dördüncü sette smaçlarla etkili olan Beşiktaş, teknik molayı 12-3 önde bitirdi. Skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:00
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