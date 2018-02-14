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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    zorlanmadan galip

    Beşiktaş zorlanmadan galip

    'nin 20. haftasında sahasında 'u 3-1 yendi.

    Karşılıklı ataklarla geçen ilk sette konuk ekip, teknik molayı 12-11 önde geçti. Köşelerden ataklarla etkili olan , birinci seti 25-17 kazandı. İkinci sete daha iyi başlayan siyah-beyazlılar, teknik molayı 12-9 önde tamamladı. Beşiktaş, üstünlüğünü sürdürdüğü seti 25-19'la bitirdi.

    Çok çekişmeli geçen üçüncü sette skor 24-24'te eşitlendi. Son bölümü daha iyi oynayan temsilcisi seti 28-26 kazanarak maçı dördüncü sete taşıdı. Dördüncü sette smaçlarla etkili olan Beşiktaş, teknik molayı 12-3 önde bitirdi. Skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:00
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