Beşiktaş zorlanmadan galip

Karşılıklı ataklarla geçen ilk sette konuk ekip, teknik molayı 12-11 önde geçti. Köşelerden ataklarla etkili olan Beşiktaş, birinci seti 25-17 kazandı. İkinci sete daha iyi başlayan siyah-beyazlılar, teknik molayı 12-9 önde tamamladı. Beşiktaş, üstünlüğünü sürdürdüğü seti 25-19'la bitirdi.

Çok çekişmeli geçen üçüncü sette skor 24-24'te eşitlendi. Son bölümü daha iyi oynayan Çanakkale temsilcisi seti 28-26 kazanarak maçı dördüncü sete taşıdı. Dördüncü sette smaçlarla etkili olan Beşiktaş, teknik molayı 12-3 önde bitirdi. Skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.