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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    , Fener’i geçti

    Vakıfbank, Fener’i geçti
    VESTEL Venüs Sultanlar Ligi 20. hafta maçında 'ı konuk eden Takımı, Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. İlk iki seti Vakıfbank 29-27 ve 25- 17'lik skorlarla kazandı. Üçüncü seti Fenerbahçe 22-14 alıp skoru 2-1'e getirdi. Vakıfbank son seti 25-20 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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