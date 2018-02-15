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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Maliye iyi başladı: 3-

    Maliye iyi başladı: 3-
    Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV 4'lü Finaller turu ilk maçında temsilcisi Montana Volley'i 3-0 yendi. Kemal Kayhan, Venno, , Uğur Güneş, Giorgiev, Stankovic 6'sıyla sahaya çıkan başkent ekibi, 77 dakika süren maçta rakibini 25-20, 25-18, 25- 22'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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