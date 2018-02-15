CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yarı final aşkına

    Yarı final aşkına
    Voleybolda CEV Kupası erkeklerde Ziraat Bankası, 4'lü Finaller Turu ilk maçında, bugün 19.00'da, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 'dan Lindemans'ı ağırlayacak. Temsilcimiz rakibini elerse, yarı finale adını yazdıracak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi erkeklerde A Grubu'nda iddiasız F.Bahçe, saat 22.30'da 'dan Perugia'ya konuk olacak.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yarı final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN