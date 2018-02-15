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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında sahasında Belediye'yi 3-1 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Halkbank-Nilüfer Belediye: 2-3, Seramiksan- Eczacıbaşı: 1-3, Büyükşehir Bld.-İlbank: 3-0, Beylikdüzü-Galatasaray: 0-3. Efeler Ligi'nde oynanan tek maçta ise Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediye'yi 3-1 mağlup etti.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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