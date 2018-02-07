Eczacıbaşı VitrA çeyrek final aşkına
2018 Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 8'li Finaller Turu rövanş maçında yarın TSİ 22.30'da, İtalya'nın Yamamay e-work Busto Arsizio takımına konuk olacak. Karşılaşma, İtalya'nın Busto Arsizio şehrinde, 5 bin seyirci kapasiteli PalaYamamay'da oynanacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ilk mücadeleyi 3 - 1 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan turuncu-beyazlılar, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2018 CEV Kupası 4'lü Finaller Turu'na (Çeyrek Final) yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 4'lü Finaller turundaki yerini alacak. Eczacıbaşı VitrA, turu geçmesi durumunda, 4'lü Finaller Turu'nda, Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:40
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Gel de yanma!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Aykut hocam biz istatiğe deiğl , maçın sonucuna bakıyoruz , iyi futbol , iyi istatistik , şampiyon yapmıyor , önemli olan galibiyet.
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Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!
Toplam 3
Yorum
MNK COK GÜZEL BI CVP ALMIŞ.ERKEN HAVAYA GIRDILER BU SENE BESİKTAS UEFA SANSI BILE YOK
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''G.Saray taraftarına yalvarıyorum!''
Toplam 11
Yorum
yaşar ersoyu Satılan arsaların parası nereye gitti,önce inceletip siz onu açıklayın.
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