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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    çeyrek final aşkına

    Eczacıbaşı VitrA çeyrek final aşkına

    2018 Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden , 8'li Finaller Turu rövanş maçında yarın TSİ 22.30'da, İtalya'nın Yamamay e-work takımına konuk olacak. Karşılaşma, İtalya'nın Busto Arsizio şehrinde, 5 bin seyirci kapasiteli PalaYamamay'da oynanacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ilk mücadeleyi 3 - 1 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan turuncu-beyazlılar, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2018 CEV Kupası 4'lü Finaller Turu'na (Çeyrek Final) yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 4'lü Finaller turundaki yerini alacak. , turu geçmesi durumunda, 4'lü Finaller Turu'nda, Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:40
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