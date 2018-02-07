VakıfBank 4'te 4 peşinde
CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, yarın saat 19.00'da evinde Rus temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 15 maçını kazandı.
GİOVANNİ GUİDETT: "MOSKOVA'DAKİ KARŞILAŞMADAN FARKLI OLACAK"
Dinamo Moskova karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Moskova'daki karşılaşmadan çok farklı bir mücadele olacak. Bu maç Dinamo Moskova'nın bir üst tura çıkabilme umutlarını sürdürebilmesi için önemli. Ayrıca yeni aldıkları oyuncu sayesinde artık hücum konusunda çok daha tehlikeli bir takım haline de geldiler.
Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak. Çok dikkatli bir oyun sergilemek zorundayız" diye konuştu.
GÖZDE KIRDAR: "HÜCUM KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIM"
VakıfBank'ın kaptanı Gözde Kırdar ise, "Dinamo Moskova, özellikle hücum konusunda çok önemli bir takım. Yeni transferleri sayesinde bu anlamda biraz daha güçlendiler. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Taktik ve teknik olarak çok iyi çalıştık. Taraftarlarımızın da bu önemli maçta bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz" diye konuştu. Moskova'nın çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Milena Rasic"Dinamo Moskova çok iyi bir takım. Bu karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacaklarından hiç şüphem yok. Bu karşılaşmanın hem onlar hem de bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu mücadeleye kesin olarak hazır olmamız gerekiyor" dedi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
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''Neden tebrik edeyim''
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Mecburmu tebrik etmeye helal olsun.
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8 numarayı aradılar
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca sen Fernebahçe nin teknik adamısın ,ağlamak sızlanmak yok , sen takımı şampiyon yapmak için o görevdesin.
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''Yeniden ayağa kalkacağız!''
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu GS maçı neden kaybetti,spor yorumcularını okursanız görürsünüz.Zaten maçı seyredenlerde gördü.Bütün suç Terimin.
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