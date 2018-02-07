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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    4'te 4 peşinde

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    CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Bayan Voleybol Takımı, yarın saat 19.00'da evinde Rus temsilcisi ile karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 15 maçını kazandı.

    Bayan Voleybol Takımı, 2017-2018 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi grup dördüncü maçında yarın saat 19.00'da Rusya'dan 'yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 karşılaşmayı da kazanan, son olarak deplasmanda Rus rakibini 3-0'la geçen sarı-siyahlılar galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    GİOVANNİ GUİDETT: "MOSKOVA'DAKİ KARŞILAŞMADAN FARKLI OLACAK"
    karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenörü , "Moskova'daki karşılaşmadan çok farklı bir mücadele olacak. Bu maç Dinamo Moskova'nın bir üst tura çıkabilme umutlarını sürdürebilmesi için önemli. Ayrıca yeni aldıkları oyuncu sayesinde artık hücum konusunda çok daha tehlikeli bir takım haline de geldiler.
    Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak. Çok dikkatli bir oyun sergilemek zorundayız" diye konuştu.

    GÖZDE KIRDAR: "HÜCUM KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIM"
    VakıfBank'ın kaptanı ise, "Dinamo Moskova, özellikle hücum konusunda çok önemli bir takım. Yeni transferleri sayesinde bu anlamda biraz daha güçlendiler. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Taktik ve teknik olarak çok iyi çalıştık. Taraftarlarımızın da bu önemli maçta bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz" diye konuştu. Moskova'nın çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Milena Rasic"Dinamo Moskova çok iyi bir takım. Bu karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacaklarından hiç şüphem yok. Bu karşılaşmanın hem onlar hem de bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu mücadeleye kesin olarak hazır olmamız gerekiyor" dedi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:56
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