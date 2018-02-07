Efeler'de derbinin galibi Galatasaray!

Maç, karşılıklı sayılarla başladı. Galatasaray HDI Sigorta, Yasin ve Doğukan'ın sayılarıyla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, etkili servislerine devam ederek seti 25-17 aldı.

Karşılıklı atakların ve hataların olduğu ikinci sette konuk ekip, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Galatasaray HDI Sigorta, yine Yasin ve Doğukan'ın atak sayılarıyla bu seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.

Beşiktaş, üçüncü sete iyi başladı ve Batuhan'ın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-8 önde girdi. Galatasaray HDI Sigorta'nın çabası yeterli olmayınca siyah-beyazlı ekip, seti 25-18 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Mücadelenin dördüncü setine Galatasaray HDI Sigorta iyi başladı. Sarı-kırmızılı ekip, 8-8 beraberliğin ardından teknik molayı 12-10 önde geçti. Oyundaki ataklarını sürdüren ve seti 25-19 alan Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.