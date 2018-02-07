CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Efeler'de derbinin galibi !

    Efeler'de derbinin galibi Galatasaray!

    Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında HDI Sigorta, 'ı 3-1 yendi.

    Maç, karşılıklı sayılarla başladı. HDI Sigorta, Yasin ve Doğukan'ın sayılarıyla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, etkili servislerine devam ederek seti 25-17 aldı.

    Karşılıklı atakların ve hataların olduğu ikinci sette konuk ekip, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Galatasaray HDI Sigorta, yine Yasin ve Doğukan'ın atak sayılarıyla bu seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.

    , üçüncü sete iyi başladı ve Batuhan'ın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-8 önde girdi. Galatasaray HDI Sigorta'nın çabası yeterli olmayınca siyah-beyazlı ekip, seti 25-18 alarak durumu 2-1'e getirdi.

    Mücadelenin dördüncü setine Galatasaray HDI Sigorta iyi başladı. Sarı-kırmızılı ekip, 8-8 beraberliğin ardından teknik molayı 12-10 önde geçti. Oyundaki ataklarını sürdüren ve seti 25-19 alan Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efeler'de derbinin galibi Galatasaray! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN