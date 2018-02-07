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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Cimbom filede güldü

    Cimbom filede güldü
    Galatasaray Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı 25-9, 25-18, 13-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı. Aslan 3. galibiyetini aldı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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