Cimbom filede güldü
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı 25-9, 25-18, 13-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı. Aslan 3. galibiyetini aldı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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