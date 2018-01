Taraftar sahaya indi, maç tatil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu 19. haftasında oynanan Solhanspor -Tokat Belediye Plevne maçı olaylı bitti. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Tokat Belediye Plevne, ikinci set için sahaya çıktı. Bu setin henüz başında olayların alevlenmesiyle, ev sahibi Solhanspor taraftarları sahaya indi. Bunun üzerine Tokat Belediye Plevne oyuncuları da soyunma odasına gitti. Hakemler ise mücadeleyi tatil etti.Maçın ilk setinin olaysız bir şekilde tamamlandığını belirten Solhanspor Kulüp Başkanı Ferhat Sönmez, "İlk sette herhangi bir problem olmadı. Onların takım kaptanı tribüne oynamaya başladı. Tribün her türlü tezahürat yapabilir ama kesinlikle küfür içerikli bir şey söylenmedi. Onların 10 numarası tribüne oynamaya başladı ki, hakem olayı kışkırtan oyuncuya kırmızı değil sarı kart gösterince taraftarı zapt edemedik. Hakemin kararları etkiledi. Taraftarlarımız sahaya inince oynamak istemediler. Bende onlara, güvenliği biz sağlarız merak etmeyin dedim. Hatta taraftarın tamamını salondan çıkartmayı teklif ettim, böyle güzel bir maçın kesilmemesi için. Oyuncular, biz bu şartlarda oynayamayız deyince. Soyunma odasına gittiler. Sahanın fiziki şartları zaten uygun değil, bunu kabul ediyoruz. Hakeme birkaç taraftarımız saldırı girişiminde bulundu ama engelledik. Sonuçta orada olan herkes bize emanet ve misafirimizdir. Hakem ve rakip takıma, 'soyunma odasından çıkmayın, ben salonu boşaltacağım, maça devam edelim' dedim ama beni dinlemediler. Beni dinlemiş olsalardı sorun olmazdı" dedi.Tokat Belediye Plevne Kafile Başkanı Mehmet Elibol ise, "İlk defa dişimize göre bir takım ile karşılaştık, maç güzeldi. Olayların artmasının nedeni salonun fiziki yetersizliğiydi. Maç böyle olmasa çok daha iyi olurdu. Çok iyi giden bir maçtı ama birkaç taraftarın kışkırtması sonucu olaylar büyüdü. Maçın ikinci setinde bazı seyirciler sahaya atladı. Hakem ve sporcular darp edildi. Hakem de darp edildiği için maçı tatil etme kararı aldı . Solhanspor Kulüp Başkanı Ferhat Bey, İlçe Kaymakamı ve diğerleri pırlanta gibi insanlar. Bize çok iyi davrandılar, onlardan yana sıkıntı yaşamadık hatta can güvenliğimiz için her şeyi yaptılar. Bizim ne kulüple ne yönetimle herhangi bir sıkıntımız yok, taraftarla bile yok. Tamamen salonun uygunsuz oluşundan kaynaklı bir durumdu keşke olmasaydı ama oldu maalesef" diyerek iddialara yanıt verdi.