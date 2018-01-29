Taraftar sahaya indi, maç tatil edildi
Bingöl’ün Solhan ilçesinde oynanan ve taraftarların sahaya inmesiyle olayların çıktığı voleybol maçı, hakemlerin kararı ile tatil edildi.
Maçın ilk setinin olaysız bir şekilde tamamlandığını belirten Solhanspor Kulüp Başkanı Ferhat Sönmez, "İlk sette herhangi bir problem olmadı. Onların takım kaptanı tribüne oynamaya başladı. Tribün her türlü tezahürat yapabilir ama kesinlikle küfür içerikli bir şey söylenmedi. Onların 10 numarası tribüne oynamaya başladı ki, hakem olayı kışkırtan oyuncuya kırmızı değil sarı kart gösterince taraftarı zapt edemedik. Hakemin kararları etkiledi. Taraftarlarımız sahaya inince oynamak istemediler. Bende onlara, güvenliği biz sağlarız merak etmeyin dedim. Hatta taraftarın tamamını salondan çıkartmayı teklif ettim, böyle güzel bir maçın kesilmemesi için. Oyuncular, biz bu şartlarda oynayamayız deyince. Soyunma odasına gittiler. Sahanın fiziki şartları zaten uygun değil, bunu kabul ediyoruz. Hakeme birkaç taraftarımız saldırı girişiminde bulundu ama engelledik. Sonuçta orada olan herkes bize emanet ve misafirimizdir. Hakem ve rakip takıma, 'soyunma odasından çıkmayın, ben salonu boşaltacağım, maça devam edelim' dedim ama beni dinlemediler. Beni dinlemiş olsalardı sorun olmazdı" dedi.
Tokat Belediye Plevne Kafile Başkanı Mehmet Elibol ise, "İlk defa dişimize göre bir takım ile karşılaştık, maç güzeldi. Olayların artmasının nedeni salonun fiziki yetersizliğiydi. Maç böyle olmasa çok daha iyi olurdu. Çok iyi giden bir maçtı ama birkaç taraftarın kışkırtması sonucu olaylar büyüdü. Maçın ikinci setinde bazı seyirciler sahaya atladı. Hakem ve sporcular darp edildi. Hakem de darp edildiği için maçı tatil etme kararı aldı . Solhanspor Kulüp Başkanı Ferhat Bey, İlçe Kaymakamı ve diğerleri pırlanta gibi insanlar. Bize çok iyi davrandılar, onlardan yana sıkıntı yaşamadık hatta can güvenliğimiz için her şeyi yaptılar. Bizim ne kulüple ne yönetimle herhangi bir sıkıntımız yok, taraftarla bile yok. Tamamen salonun uygunsuz oluşundan kaynaklı bir durumdu keşke olmasaydı ama oldu maalesef" diyerek iddialara yanıt verdi.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:47
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10’a izin yok
Toplam 6
Yorum
Gslı Kim sattı Terimmi sattı..Adamlar 4 aydır para alamıyor yarın bir kaçı idmana çıkmasa ne olacak..Bunlar yerlide değilki hadi aslanım densin
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 9
Yorum
xxx Ya hoca çık doğruları söyle niye yalan söylüyorsun gözümüzün içine bakarak..Çıkardığın kadroya bak oynadığın futbola bak..Taraftar bıkmıştır
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Dilmen'den Kocaman yorumu: İki Messi olsa...
Toplam 13
Yorum
hakan aykut hocaya messi ronalda neymar suares ver istemez adama stoper lazım bu futbollamı sampıyon olucakkkk hiç olmasın daha iyi
Taraftar sahaya indi, maç tatil edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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