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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Voleybolda derbi mücadelesi

    Voleybolda derbi mücadelesi

    Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın ile HDI Sigorta derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

    Sarı-lacivertli ekip, HDI Sigorta'yı saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk edecek. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Ligde 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan , 5. sırada bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ise 5 galibiyet ve 7 yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazanmıştı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:27
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