Voleybolda derbi mücadelesi

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray HDI Sigorta'yı saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk edecek. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, 5. sırada bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ise 5 galibiyet ve 7 yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazanmıştı.