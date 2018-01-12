Voleybolda derbi mücadelesi
Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray HDI Sigorta'yı saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk edecek. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ligde 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, 5. sırada bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ise 5 galibiyet ve 7 yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazanmıştı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:27
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
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