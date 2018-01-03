 Arkasspor'da Matic üzdü – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da Matic üzdü

    <a href="/index/arkasspor?id=55d1899e-c7c3-40b1-b2c6-e967e49da7ac" class="" rel="tag">Arkasspor</a>'da Matic üzdü

    Efeler Ligi ekiplerinden 'da Boşnak asıllı orta oyuncu Mert 'in sakatlığı keyifleri kaçırdı.

    İzmir ekibinin sezon başında 'dan transfer ettiği 'in antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle serçe parmağı kırıldı. Operasyon geçiren ve tedavisine başlanan genç voleybolcunun 1.5 ay sonra takıma döneceği belirtildi. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla ligin rüya takımda yer alan Matic, ligde ikinci devrenin ilk 6 haftasında, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada forma giyemeyecek.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:14
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