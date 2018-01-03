İzmir ekibinin sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği Matiç'in antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle serçe parmağı kırıldı. Operasyon geçiren ve tedavisine başlanan genç voleybolcunun 1.5 ay sonra takıma döneceği belirtildi. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla ligin rüya takımda yer alan Matic, ligde ikinci devrenin ilk 6 haftasında, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada forma giyemeyecek.