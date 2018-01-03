Arkasspor'da Matic üzdü
Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da Boşnak asıllı orta oyuncu Mert Matiç'in sakatlığı keyifleri kaçırdı.
İzmir ekibinin sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği Matiç'in antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle serçe parmağı kırıldı. Operasyon geçiren ve tedavisine başlanan genç voleybolcunun 1.5 ay sonra takıma döneceği belirtildi. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla ligin rüya takımda yer alan Matic, ligde ikinci devrenin ilk 6 haftasında, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:14
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 6
Yorum
sdf sdf ekici oynayacak ve eljif var bırakın artık müsrüfliği
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Transfer bugün bitecek!
Toplam 1
Yorum
slimaniiiiii Fiko başkan maliye bakanı olsa memleket şahlanır :D
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 8
Yorum
ilker sayın kocaman ukranya milli takımının orta sahası ve kanatları süper iş yapar
Arkasspor'da Matic üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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