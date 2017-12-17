 Kadınlar Kupa Voley sürüyor – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Kadınlar Kupa Voley sürüyor

    Kadınlar Kupa Voley sürüyor
    Kadınlar Kupa Voley'de 1. Tur ilk maçları toplu sonuçlar: İlbank-Seramiksan: 1-3, Nilüfer- Halkbank: 3-0, Çanakkale-Beşiktaş: 3-1, Beylikdüzü-Bursa BŞB: 3-1. Rövanş karşılaşmaları 19 Aralık Salı günü oynanacak ve final etabına yükselen takımlar belli olacak.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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