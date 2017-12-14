 Kupa Voley Final Etabı'nın basın toplantısı yapıldı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Kupa Voley Final Etabı'nın basın toplantısı yapıldı

    Kupa Voley Final Etabı'nın basın toplantısı yapıldı

    Şanlıurfa'da 15- 17 Aralık tarihlerinde yapılacak Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Kupa Voley Final Etabı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

    11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şanlıurfa İl Müdürü Hakan Keşküş ile müsabakalara katılacak takımların kaptanları katıldı. TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, Şanlıurfa'da düzenlenecek organizasyona katkısı olanlara teşekkür ederek, vatandaşları maç izlemeye davet etti.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ise, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
    Fenerbahçe takım Kaptanı Selçuk Keskin de, "Geçen yılın şampiyonu olarak bu yılki final maçlarına iyi hazırlandık. Bu yıl da aynı başarıyı korumak istiyoruz. Burada izleyicilerin keyif alacağı güzel maçlar çıkartacağız" dedi.

    Kupada; Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor, Arkas Spor, Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımları mücadele edecek.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:29
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