Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı

CEV Kupası 16’lı finaller ilk maçında Belçika ekibi VC Oudegem’e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: Sporthal St. Gillis DENDERMONDE

Hakemler: Nuno Teixeira, Dominik Biegajlo

VC Oudegem: Van Sas, Cianci, Smeets, Vleminckx, Dapic, Kindt, Voets (L), Nagels, Laforge.

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Yasemin, Boskovic, Hande, Adams, Simge (L), Dilara (L).

Setler: 0-3 (11-25,15-25,1-25)

Süre: 60 dakika (19,21,20)



Belçika'nın Dendermonde şehrinde oynanan mücadelede, genç oyuncu Hande Baladın 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tijana Boskovic 13 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.



İlk maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen kaptan Jordan Larson, "Deplasmandan avantajlı skorla dönmek bizim için önemliydi. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Turnuvanın sonunda kupayı kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de sağlam bir başlangıç yaptık. İstanbul'daki maçı da kazanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.