Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı
CEV Kupası 16’lı finaller ilk maçında Belçika ekibi VC Oudegem’e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Hakemler: Nuno Teixeira, Dominik Biegajlo
VC Oudegem: Van Sas, Cianci, Smeets, Vleminckx, Dapic, Kindt, Voets (L), Nagels, Laforge.
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Yasemin, Boskovic, Hande, Adams, Simge (L), Dilara (L).
Setler: 0-3 (11-25,15-25,1-25)
Süre: 60 dakika (19,21,20)
Belçika'nın Dendermonde şehrinde oynanan mücadelede, genç oyuncu Hande Baladın 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tijana Boskovic 13 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.
İlk maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen kaptan Jordan Larson, "Deplasmandan avantajlı skorla dönmek bizim için önemliydi. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Turnuvanın sonunda kupayı kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de sağlam bir başlangıç yaptık. İstanbul'daki maçı da kazanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:10
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 5
Yorum
Samir Nasri Antalyay Eto yük değil... asıl yük Samir Nasri... fener'e nasriyi verin... yönetim bir de eto yu vererek saçmalıklarına saçmalık eklemesin
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Antalya’da ilk aday
Toplam 1
Yorum
R.Y....Z AYNEN KATILIYORUM
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 16
Yorum
adil Ergun beyin bir bildiği var ki maddi açıdan söz ediyor. altı şampiyonluk kaça mal oldu.
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