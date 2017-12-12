Eczacıbaşı VitrA, Belçika deplasmanına çıkıyor
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçına yarın çıkacak.
Eczacıbaşı VitrA, turun ilk maçında Belçika'nın VC Oudegem takımına konuk olacak. İki ekip arasındaki karşılaşma, TSİ 22.30'da Sporthal St. Gillis Dendermonde'da oynanacak.
CEV Kupası 16'lı finallerinde Eczacıbaşı VitrA ile VC Oudegem arasındaki rövanş mücadelesi ise 10 Ocak 2018'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:04
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Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
Eren takım dibe vurdu aslında bu adamlara hapis cezası verecen takımı kullandı reklamını yaptı takım battı öyle kolaymı istifa etmek Allahtan bul
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Güzel kura çektik
Toplam 2
Yorum
karakartal Erken ötmüş; güzel kuramı kötü kuramı çektiler almanlara göstereceğiz.
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Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
mERT takımı batırdın suç sende değil senin gibi birini başkan yapanda diğer takımlarla aramızı bozdun inş bidaha takımın etrafında bile olma
Eczacıbaşı VitrA, Belçika deplasmanına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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