 Eczacıbaşı VitrA, Belçika deplasmanına çıkıyor – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    , Belçika deplasmanına çıkıyor

    Eczacıbaşı VitrA, Belçika deplasmanına çıkıyor

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçına yarın çıkacak.

    , turun ilk maçında Belçika'nın VC Oudegem takımına konuk olacak. İki ekip arasındaki karşılaşma, TSİ 22.30'da Sporthal St. Gillis Dendermonde'da oynanacak.

    CEV Kupası 16'lı finallerinde Eczacıbaşı VitrA ile VC Oudegem arasındaki rövanş mücadelesi ise 10 Ocak 2018'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:04
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