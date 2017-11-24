Seramiksan zor sınavda
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 maçını kazanarak moral bulan 9'uncu sıradaki Seramiksan, yarın deplasmanda zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Turgutlu temsilcisi güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 17.00'de Beşiktaş'la karşılaşacak.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:01
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Köybaşı formayı kaptı
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Ne İsmail nede Hasan Ali gerekli performansı bu zamana kadar gösteremedi sol kanatta , sezon başı bile bile lades yaptı yönetim.
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''Bırakın gideyim!''
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Transferden önce siz son 5 maçı kazanın da sonra transferi düşünün , yoksa şampiyonluk şansı sıfıra inerse transferi ne yapacağız.
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Van Persie'yi coşturan ilaç!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalının canı ter atmak istemiş , idmana çıkmış , bunu gönderemeyen yönetime yazıklar olsun.
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