 Seramiksan zor sınavda – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Seramiksan zor sınavda

    Seramiksan zor sınavda

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 maçını kazanarak moral bulan 9'uncu sıradaki Seramiksan, yarın deplasmanda zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Turgutlu temsilcisi güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 17.00'de Beşiktaş'la karşılaşacak.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:01
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