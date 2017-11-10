 VakıfBank, Avrupa'da tur peşinde – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    , Avrupa'da tur peşinde

    VakıfBank, Avrupa'da tur peşinde

    Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında yarın Belarus'un Minchanka ekibi ile karşılaşacak.

    Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

    Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarınki karşılaşmada 2 set alması durumunda gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.

    Minchanka'nın müsabakayı 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde ise gruplara kalacak takım, altın set sonucunda belli olacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:47
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