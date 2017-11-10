VakıfBank, Avrupa'da tur peşinde

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarınki karşılaşmada 2 set alması durumunda gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.

Minchanka'nın müsabakayı 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde ise gruplara kalacak takım, altın set sonucunda belli olacak.