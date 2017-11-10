VakıfBank, Avrupa'da tur peşinde
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında yarın Belarus'un Minchanka ekibi ile karşılaşacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarınki karşılaşmada 2 set alması durumunda gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.
Minchanka'nın müsabakayı 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde ise gruplara kalacak takım, altın set sonucunda belli olacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:47
-
Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
-
Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
-
Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
VakıfBank, Avrupa'da tur peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.