Arkasspor kazanmak istiyor

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Halkbank'a 3-0 yenilerek 8 haftada 6 galibiyetle 3'üncü sırada kalan Arkasspor'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, pazar günü evlerinde oynayacakları Jeopark Kula Belediyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Zirve yarışını sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Ligin ilk yarısında son 3 haftaya giriyoruz. Artık her maçın önemi biraz daha artıyor. Kayıp yaşamadan ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Ligin yeni ekibi Kula'yı yenmeliyiz" dedi.