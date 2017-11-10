Arkasspor kazanmak istiyor
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Halkbank'a 3-0 yenilerek 8 haftada 6 galibiyetle 3'üncü sırada kalan Arkasspor'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, pazar günü evlerinde oynayacakları Jeopark Kula Belediyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Zirve yarışını sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Ligin ilk yarısında son 3 haftaya giriyoruz. Artık her maçın önemi biraz daha artıyor. Kayıp yaşamadan ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Ligin yeni ekibi Kula'yı yenmeliyiz" dedi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:31
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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