 Arkasspor kazanmak istiyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    kazanmak istiyor

    Arkasspor kazanmak istiyor

    Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Halkbank'a 3-0 yenilerek 8 haftada 6 galibiyetle 3'üncü sırada kalan 'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, pazar günü evlerinde oynayacakları Jeopark Kula Belediyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
    Zirve yarışını sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Ligin ilk yarısında son 3 haftaya giriyoruz. Artık her maçın önemi biraz daha artıyor. Kayıp yaşamadan ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Ligin yeni ekibi Kula'yı yenmeliyiz" dedi.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arkasspor kazanmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.