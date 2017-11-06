Efeler Ligi'nde program değişti
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. hafta maçlarının beşi 12 Kasım Pazar, biri ise 15 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Efeleri Ligi'nde 9. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Kasım Pazar:
14.00 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (İnegöl)
14.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent Voleybol)
15.00 Arkasspor-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Atatürk Voleybol Salon Vestel Venus Spor Kompleksi)15.
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Galatasaray Park Voleybol)
17.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent Voleybol)
15 Kasım Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Metro Enerji)
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:31
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Her yerde zirvede
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS de Önemli Sorunlardan birisi de Topla Oynama Yüzdesine Göre Yüksek Kritik Pas Hatasıdır.Yapmayan Oyuncu da Yok.Çözüm Üretilmelidir Buna.
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'VAR' mesaiye başladı! Göztepe'nin golü ofsayt...
Toplam 1
Yorum
mustafaaiii VAR gelirse fener küme düşer! :D
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Sağın yeni efsanesi Mariano
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı İyi Topçu.GS de Dikkat gerektiren Kritik Pas Hatası Yüzdesinin YÜKSEK liği , hemen hemen tüm topçular gibi Mariano da Pas Hatası Çok YAPIYOR
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