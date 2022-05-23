Zlatan Ibrahimovic Milan'ın şampiyonluk kutlamasına damga vurdu!

Seria A'da şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürdü. Ezeli rakipler AC Milan ile Inter arasında geçen zorlu mücadeleyi Milan kazandı. Milan 11 yıl aradan sonra şampiyonluğu göğüsledi. Kırmızı siyahlı ekip son haftada Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek Inter'in oynadığı maça bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Milan'in İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, yaptığı ikonik sevinç ile şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. İşte Zlatan'ın o görüntüleri.