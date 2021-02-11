Zeki Uzundurukan Galatasaray - Alanyaspor maçı ile ilgili konuştu! "Galatasaraylı futbolcular maçı hafife almış!"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve kupaya veda etti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Galatasaraylı futbolcular maçı hafife almış" dedi.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan Galatasaray- Alanyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Galatasaraylı futbolcular maça hazırlanmamış, hafife almışlar. Akılları hala Fenerbahçe maçında. Fatih Terim takımı hazırlayamamış. Rotasyon yapmaman senin kupaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor ama takım hazırlanmamış. Takım Fenerbahçe maçı coşkusunu hafta boyunca yaşamış sonra kendilerini Alanyaspor maçında bulmuşlar.