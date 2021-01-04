Yunus Emre Sel : Afobe ile yollar ayrılacak

Fotomaç Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo-mavili kulüpteki son gelişmeleri A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi Transfer programında değerlendirdi. Pereira'nın forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve bu yüzden duygusal bir mesaj paylaştığını dile getiren Sel, Afobe'ye yönetim tarafından ikinci yarı kadrosunda düşünülmediğinin iletildiğini söyledi. Yunus Emre Sel, Stoke City ile yapılan görüşmelerin ardından Afebe'nin sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.

Fotomaç Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo-mavili kulüpteki son gelişmeleri A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi Transfer programında değerlendirdi. Pereira'nın forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve bu yüzden duygusal bir mesaj paylaştığını dile getiren Sel, Afobe'ye yönetim tarafından ikinci yarı kadrosunda düşünülmediğinin iletildiğini söyledi. Yunus Emre Sel, Stoke City ile yapılan görüşmelerin ardından Afebe'nin sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.