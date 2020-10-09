Younes Belhanda'ya sert sözler! "Aldığı parayı hak etmiyor"

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile ilgili "Belhanda aldığı paranın karşılığını sahada verdi mi? Vermedi. Vermediği gibi tamamen demokratik hakkını kullanarak kendisini protesto eden bir Galatasaray taraftarına küfretti mi? Etti. Metin Oktay'dan bayrağı devralan Galatasaray kaptanını herkesin içerisinde fırçaladı mı? Fırçaladı. Bu adam bu parayı hak etmiyor. Bu adam bu takımdan gönderilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.