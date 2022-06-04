TÜRKİYE FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | İşte millilerin ilk 11'i! Peki Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Türkiye - Faroe Adaları Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçını TIKLA CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız, Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Milliler rakibini İstanbul'da yenerek 3 puanla başlamak istiyor. A Milliler'in sahaya Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Ferdi, Salih Özcan, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal 11'i ile çıkması bekleniyor. Zorlu mücadele Haziran Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak. Maç Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Türkiye - Faroe Adaları maçını TIKLA CANLI izle...

📺Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.📺